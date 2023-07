Visite du Théâtre La Ruche Théâtre La Ruche Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite du Théâtre La Ruche Samedi 16 septembre, 15h00 Théâtre La Ruche Visiste à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Visite commentée du théâtre et de ses coulisses. Découvrez le fonctionnement d’un théâtre dirigé âr une compagnie de théâtre.

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251808913 http://www.laruchenantes.fr https://www.facebook.com/laruchenantes Le théâtre La Ruche est installé au fond d’une cour d’immeuble aux pavés anciens et usés par les passages. Peut-être un relais de poste autrefois… C’est un lieu où l’art et la culture sont omniprésentes pour tous les âges et toute l’année. Parking voitures et tramway Place Viarme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

