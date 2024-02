La femme de Léto – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 20:30 – 22:00

Gratuit : non 20 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre – Conte philosophique Un buste de femme en argile créé à Pompéi en 79 exprime à la volonté de sa créatrice de produire une œuvre d’art dont on s’écrirait en la voyant : « Voilà ce qu’est la beauté, la vérité d’un être humain ». Au travers le portrait de sept femmes à travers le temps, l’histoire interroge notre rapport à la beauté et à notre monde. Interprété par sept comédiennes magnifiques et émouvantes, sur la musique envoutante jouée en direct. Auteur et metteur en scène : Henri MarielComédiennes : Praline Michel, Lucile Bariou, Caroline Merten, Caroline Le Lausque, Bérangère Quer, Maud Nivolle, Mareva BoureauCompositeur et musicien : Marc-Alexandre Gourreau Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h30 Représentations les 8 et 9 mars 2024 à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche