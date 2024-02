D’un amour à l’autre, de Musset à Tchekhov Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Théâtre « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée », comédie-proverbe rythmée par la prose subtile du dramaturge romantique Alfred de Musset, suivie de « L’Ours », farce explosive et burlesque d’Anton Tchekhov, dépeignent avec brio la relation complexe entre la femme et l’homme.Un Comte rend visite à sa séduisante voisine, la Marquise. Ces derniers s’aiment mais n’osent se l’avouer… Se joue alors un duel provoquant une tension amoureuse.Une veuve, Popova, vit recluse chez elle, jusqu’au jour où le bouillonnant Smirnov vient lui réclamer l’argent que son défunt époux lui devait. Cette irruption va basculer et les mener au paroxysme d’une dispute débridée… L’éternel jeu amoureux, ses futilités et ses moments de grâce où des langues d’un autre temps viennent résonner avec nos vécus contemporains et où il est question du rapport entre les genres. Deux huis clos intimistes, comiques et intemporels, à la fois différents mais liés, de deux grands auteurs ayant pour thème commun : l’amour et ses surprises… Avec Cécile Ghazerian et Antoine Laroye Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr