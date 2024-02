La poubelle au roi dormant – Cie La Petite Main Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 1 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 15:00 – 15:45

Gratuit : non 7 € / 10 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Humour jeune public Venez mener l’enquête avec vos enfants dans cet étonnant spectacle policier sur le thème du gaspillage alimentaire ! L’action se déroule au Moyen-âge dans un royaume sans nom où le roi ne veut plus se lever, laissant la reine totalement débordée par les événements ! Et des événements, il s’en passe : on relate des vols dans les poubelles et le potager, et des fantômes dans la cuisine. Avec des personnages grotesques et une multitude d’anachronismes, ce conte nous fait rire tout en abordant l’idée de la mise en place d’une consommation plus raisonnée. Public : à partir de 5 ans Durée : 45 min. Représentations du 26 février au 3 mars 2024 à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche