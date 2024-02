Concert pour les tout-petits – Cie Harmoniphone Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, mardi 27 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-27 10:00 – 10:30

Gratuit : non 7 € / 10 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Concert pour très jeune public.Une demi-heure de musique pour les enfants de 0 à 4 ans avec deux musiciens professionnels. Pour leur toute première expérience de concert, les enfants vont découvrir différents horizons musicaux : musique africaine, sud-américaine, swing, musique classique… Les enfants seront aussi amenés à participer. Bienvenue aux petits comme aux grands dans le voyage musical de la compagnie Harmoniphone. Raphaël Herlem : saxophones, percussions et chantThomas Laurent : harmonica, dulcimer, saxophone, percussions et chant Durée : 40 min. Concerts du 26 février au 1er mars 2024 à 10h et à 11h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche