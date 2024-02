Vertiges de l’amour – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 23 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 14:30 – 16:10

Gratuit : non 7 € à 15 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Comédie burlesque et chantée Ah l’Amour ! La jalousie, le désir, les tromperies, les mensonges… Dans ce spectacle, les personnages vous parlent d’amour et refont le portrait de femmes et d’hommes pour qui « c’est pas facile de s’aimer tous les jours… » Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler. Un spectacle joyeux et festif à partir de quatre pièces de Courteline revisitées et actualisées. Comédiens : Karine Dubé, Praline Michel, Bertrand PineauCompositeur et interprète : PamphileAuteur, adaptateur et metteur en scène : Henri Mariel Tout public à partir de 9 ans Durée : 1h40 Représentations les 22 et 23 février 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche