Comme un roman – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 20:30 – 21:30

Gratuit : non 7 € à 15 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre musical Pris à partie par une vendeuse de TSF de la Samaritaine, le public est invité à remonter le temps à la rencontre de deux femmes des années 1950. Deux personnages littéraires, deux destins qui vous conduisent au cœur d’une décennie qui a osé rêver de renouveau.Rose brille dans un radio-crochet ; elle connaît toutes les paroles de la variété française, tous ces airs populaires qui évoquent son époque. La jeune lingère Marie-Jeanne nous parle des premières émancipations féminines, nous dit avec ses mots qu’elle ne veut plus croire aux fleurettes qu’on cherche à lui compter.Adaptée de deux œuvres illustres des années 50, « Rose à crédit » d’Elsa Triolet et « 325 000 francs » de Roger Vailland, « Comme un roman » fait ressurgir toute une époque en textes et en chansons. Durée : 1h Représentations jeudi 22 février 2024 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche