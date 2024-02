Le ventriloque – Cie Bande de Sauvages Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, vendredi 16 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 14:30 – 15:50

Gratuit : non 7 € à 15 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre contemporain Un huis clos psychologique et saisissant de l’auteur québécois Larry Tremblay. La pièce débute le jour où la poupée Gaby s’aperçoit que tout ce qu’elle écrit avec son stylo se réalise. Son rêve peut alors devenir réalité : dépasser Balzac et écrire, enfin, le plus beau roman du monde. Mais son frère s’en empare et disparaît. Amour et haine se mélangent dans une satire familiale fracassante. C’est ensuite lors d’une thérapie avec l’énigmatique Docteur Limestone que la vérité, si tant est qu’elle existe, vole en éclats. Dans une spirale schizophrénique inouïe, ventriloque, poupée, esprits monstrueux, manipulés et manipulateurs s’entrelacent et ne semblent faire plus qu’un. Mais qui ? A vous de le découvrir.Un spectacle qui transporte et transperce. Une plongée envoûtante dans l’esprit torturé d’une poupée ayant l’incroyable pouvoir d’écrire le plus beau roman du monde. Une œuvre-puzzle à la frontière du réel, déstabilisante et mystérieuse. Public : adultes Durée : 1h20 Représentations du 16 au 18 février 2024

