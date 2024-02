Dominique Huet & Courtil Hardy – Un auteur, un compositeur Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 15 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 20:30 – 21:30

Gratuit : non 7 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Rencontre littéraire Les éditions Pneumatiques sont spécialisées dans la publication de textes courts (nouvelles, poésie, textes atypiques…) Pour défendre ces genres littéraires, elle a développé une collection de livres à poster : les Objets Littéraires Postaux afin que ces textes circulent.La sortie de huit nouveaux titres est l’occasion d’une soirée à La Ruche pour fêter leur parution en les lisant à voix haute (par les auteurs eux-mêmes ou des comédiens-lecteurs). Quelques-uns des auteurs seront présents et les lectures seront ponctuées des chansons de Courtil Hardy (artiste nantais qui nous emmène dans ses balades). Les huit titres : »Je t’écris de dessous la tente » de Guillaume Apollinaire »J’ai noté » de Romain Didier »Je suis un homme qui pleure » de William Mac Robertson »La maison ambulante » d’Isabelle Pinçon »Je m’en souviendrai » de Christel Périssé-Nasr »Echappées » de Eponine Clock »Comptes d’Hiver » de Eric Auzoux »Saisir les différences » de Thierry Bodin-Hullin Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche