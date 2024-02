Carabine Party – Cie La Syrinx de Pan Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, dimanche 11 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-11 17:00 – 18:00

Gratuit : non 7 € à 15 €Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Clown. Je t’invite à venir fêter mon anniv ! Bon euh oui y’aura Jérémy déso mais j’aurai des looks d’enfer et mes patins à roulettes et du gâteau au choco et j’enflamme le dance floor sur le meilleur de la variété française – viens saoule pas ! Anniv réservé aux Vi-Aïe-Pi mais toi je sais que t’en es !Coucou toi, t’es une célébrité ? Si oui, t’es invité à mon anniv ! T’es pas une célébrité ? T’es invité aussi mais quand même ce serait mieux que tu sois une célébrité, tu veux pas percer sur TikTok avant de venir ? Parce que mon anniversaire, tu vois, c’est pas genre un anniversaire, c’est LE anniversaire, il va être gravé dans l’histoire du show business, retenu comme le banger des bangers par tous les organisateurs de fiesta ! Donc en invité il me faut le gratin t’as capté et quand je dis le gratin je veux dire le DESSUS du gratin : le FROMAGE, le REBLOCHON de l’humanité ! Au programme : pleurer deux fois, rire cent fois, applaudir en continu (il est conseillé de s’échauffer les mains avant de venir). Dress code : si t’es stylé viens comme t’es, sinon habille-toi mieux stp. Interprétation : Caroline ViolierMise en scène : Jean-Baptiste BretonJérémy : Jérémy Tout public à partir de 6 ans Durée : 1h Représentations les 10 et 11 février 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

