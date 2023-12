Mon Robert Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 8 février 2024 19:30, Nantes.

2024-02-09

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 14 € plein, 9 € réduit (chômeur, étudiant, intermittent du spectacle, carte Cezam), 6 € petit tarif (enfant moins de 12 ans, adhérent des ateliers théâtre, Carte Blanche) Réservations : 02 51 80 89 13 ou contact@laruche.fr

Solo de clownE / Caravane Compagnie. Arlette est timide mais elle a trouvé en Robert un compagnon qui la rassure, l’enrichit et lui permet de briller en société. D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche… Toute en démesure et poésie, Arlette questionne les dictionnaires et l’image qu’ils véhiculent de la société, de la femme, elle s’amuse des mots et invite à se les réapproprier. Sa cocasserie et sa curiosité suscitent l’emptahie, amènent le rire, la réflexion, à travers son lâcher-prise émotionnel et sa profonde sincérité. Avec Anne TifineAide à l’écriture et à la mise en scène : Hélène gustin Tout public à partir de 8 ans Durée : 50 min. Représentations jeudi 8 et vendredi 9 février 2024 à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr