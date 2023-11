17 – Thriller Théâtral Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 26 janvier 2024, Nantes.

2024-01-26

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Un seul en scène palpitant et rythmé par une ambiance de thriller. Philippe est opérateur dans une plate-forme de Police Secours : le 17. Il reçoit chaque jour des appels de requérants plus ou moins graves, tout en gérant un contexte professionnel et familial complexe. Tout s’ébranle lorsqu’au bout du fil, il est confronté à une situation sortant de l’ordinaire… Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10 Représentations du 25 au 27 janvier 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche