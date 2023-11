Rire ou mourir, faut-il choisir ? – d’Yves Cusset Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

2024-01-21

Horaire : 17:00 18:10

Gratuit : non 14 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Humour philosophique. Pour ses 20 ans de scène, d’humour et de philosophie, Yves Cusset propose un florilège (on dit généralement un best of en bon français) de ses textes humoristiques sur des thèmes qui ne devraient a priori pas se prêter à rire : le temps, la fin de vie et la mort ! Mais comme disait très justement Samuel Beckett : « Il n’y a rien de plus drôle que le malheur ! » C’est ce qu’on devrait pouvoir vérifier assez vite à travers cette série de sketchs. »Cusset, c’est un Devos qui aurait fait Normale Sup » Marianne (Jack Dion) « Yves Cusset fait de l’humour un geste de pensée » Le Monde (Jean Birnbaum) Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche