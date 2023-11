La vie rêvée des philosophes – d’Yves Cusset Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

2024-01-20

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 14 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Humour philosophique. Yves Cusset, spécialiste de l’humour philosophique, nous entraîne dans une folle galerie de portraits de nos plus grands philosophes. Savez-vous qu’Arthur Schopenhauer a souri pour la première fois en 1818, et que Démocrite est mort de rire ? Que Spinoza s’est fait remarquer en demandant, enfant, au rabbin : « Si Dieu existe, à quoi ça sert de croire en Lui ? » Ou encore que Lao-Tseu a préféré naître vieux pour éviter d’avoir à mourir jeune ? Avec Emmanuel Lortet et Yves Cusset Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10 Représentations les 19 et 20 janvier 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche