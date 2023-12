Stage de ventriloquie Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 13 janvier 2024 09:00, Nantes.

2024-01-13

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non 100 € pour les 2 jours de stageInscription : theatrelaruche.wixsite.com

Initiation corporelle vocale manipulatoire et textuelle à l’art de faire parler son ventre. Contenu du stage : Après la fabrication simple d’un objet marionnettique, appréhender les techniques respiratoires, vocales, corporelles afin de découvrir le caractère du personnage créé. Puis par l’apprentissage de la manipulation, trouver la coordination au sein du duo marionnette manipulateur. Enfin, donner l’illusion de la vie à la marionnette à travers la voix et la dissociation des deux personnages… Étapes du travail : – Création d’une marionnette rudimentaire- Travail vocal – diction- Échauffement sans et avec marionnette- Initiation manipulation et petites dictions avec la marionnette- Écriture personnelle d’une situation, d’un sketch ou d’une chanson- Présentation de fin de stage devant public (dimanche 14 janvier 2024 à 17h) Formateur : Gwenaël Gautier Tout public à partir de 10 ans Stages samedi 13 et dimanche 14 janvier 2024 de 10h à 17h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil