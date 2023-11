Conférence sur la schizomorphophobie – Compagnie Ouf / Gwen Gautier Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 12 janvier 2024, Nantes.

2024-01-12

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Marionnette. Conférence/spectacle sur l’art de la manipulation et le « qui manipule qui ? » Dédoublement de la personnalité, perte de contrôle… Animée par Georges, professeur émérite de l’académie des manipulateurs, à la fois manipulateur et manipulé ! Durée : 50 min. Représentations les 12 et 13 janvier 2024

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche