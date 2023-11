Carton Comedy spécial Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 11 janvier 2024, Nantes.

2024-01-11

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Spectacle stand up et premières parties. Présent dans plus de trente villes, le Carton Comedy, l’association de stand-up qui fait rire le public de l’ouest depuis janvier 2022, pose ses valises à La Ruche pour une série de spectacles entier des meilleurs humoristes de Nantes et de Paris. Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche