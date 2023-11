Vertiges de l’amour – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 28 décembre 2023, Nantes.

2023-12-28

Horaire : 20:30 22:10

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (représentations du 31 décembre : 30 € / 25 €)BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre burlesque chanté. Dans « Vertiges de l’amour », vous rencontrerez de vrais latins lovers, de vrais cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être, des intrigantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues, des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur l’honneur à hue et à dia. Bref une galerie de femmes et d’hommes pour qui c’est pas facile de s’aimer tous les jours. Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler. En tout cas qui que vous soyez, ici en chantant, on vous refait le portrait de la bonne humeur… Durée : 1h40 Représentations du 23 au 31 décembre 2023 (relâche le 25 décembre)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil