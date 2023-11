Même pas peur – Cie Heureux les Félés Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 26 décembre 2023, Nantes.

2023-12-26

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Conte. Qu’est-ce qui se cache dans la forêt la nuit ? Léontine ne veut pas le savoir, elle a trop peur. Sauf que Léontine a oublié Courgette dans la forêt. Il est tard, il fait noir, c’est l’heure de dormir. En prenant son courage à deux mains, elle va partir à sa recherche. « Même pas peur » est un conte moderne pour petits et grands sur la peur, cette émotion universelle et instinctive que l’on ressent quand on se sent menacé. Écrit et mis en scène par Lucile BariouInterprété par Baptiste Gargadennec et Lucile Bariou Jeune public dès 3 ansDurée : 40 min. Représentations :du 23 au 31 décembre 2023 à 15h (relâche le 25 décembre)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche