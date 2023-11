Tablao Flamenco Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 17 décembre 2023, Nantes.

2023-12-17

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

« Tablao flamenco » est un spectacle mettant en lumière toute la tradition de l’art flamenco par la danse, le chant et la guitare flamenca. Ce tablao aura l’originalité de refléter toute la richesse et la complémentarité entre le danseur et la danseuse de flamenco. Chacun à sa manière, ce duo de Bailaores accompagné des musiciens vous fera voyager entre les différentes émotions del « Arte Flamenco ».Avec Rémi Page et Laura la MoriInvitée : Joanne La Juana Durée : 1h Représentations du 15 au 17 décembre 2023

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche