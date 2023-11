Neige : l’ère de cristal Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

2023-12-08

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Marionnette contemporaine, conte et slam. Dans ce conte éco-poétique, une jeune femme sur une haute montagne cherche à écrire sa propre voie au contact de la neige. Elle s’instruit à l’art du haïku à l’insu de son père qui juge ce choix de métier puéril. La poésie devient pour elle un art de vivre qui la relie petit à petit à la splendeur de la neige mais aussi à son irrémédiable violence. Texte et interprétation : Florence Vinckebosch Mise en scène, conception et dramaturgie : Eléonore Brio Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h Représentations du 8 au 10 décembre 2023

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche