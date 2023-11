Mon cher corps Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mon cher corps Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

Horaire : 20:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Seule en scène / Théâtre physique et musical. Nathalie va à notre rencontre pour nous transmettre son histoire en lien avec une addiction alimentaire. Sur scène, elle met son récit de vie en corps, par le jeu et avec une partition de piano qui vont nous accompagner jusqu’à sa rencontre avec son corps. Suivi d’un échange avec les artistes. Écriture & interprétation : Nathalie BarthPianiste : Emmanuel Bigot Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr
Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme
Adresse 8 Rue Félibien
Ville Nantes

