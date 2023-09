Olé Olé Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :- theatrelaruche,- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Improvisations théâtrales – par le Collectif Olé Olé. Quatre femmes sillonnent le désir avec une rare et audacieuse impudeur. Des premiers émois aux expériences les plus aventureuses, les comédiennes nantaises du projet Olé olé improvisent à partir des propositions du public une création pop, intime, libre et terriblement vivante. Public : adulte Durée : 1h30 Représentations :du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre 2023 à 20h30+ vendredi 1er décembre 2023 à 14h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche/