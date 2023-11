Le Dernier Homme Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre musical « Le Dernier Homme » raconte la fin du monde vécue par un individu se découvrant seul au milieu des ruines… Un spectacle où le personnage n’aura de cesse de se dépouiller, tombant les masques les uns après les autres. Il découvre l’art comme exutoire, utilisant caméra et vidéo, extraits sonores et samples… et bien sûr la chanson…Il prend une guitare et chante, seul, entamant un dialogue avec lui-même.Et si se retrouver seul permettait de se retrouver soi ?Peu à peu, le spectacle s’ouvre et dévoile une autre réalité, un retournement, une altération de la vérité où le spectateur comprend que l’histoire qu’il vient de voir en cachait une autre… avec Marc Leroy et François Marsa / Cie Emel Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche