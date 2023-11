Public : Mode d’emploi ? Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 20:30 21:55

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre – Spectacle conférence On parle toujours d’un bon spectacle, d’un bon acteur, d’une belle mise en scène. Nous entendons peu parler d’un bon public… et pourtant, entre acteurs, combien de fois a-t-on dit : Quel public magnifique ce soir ! Ou bien : Quel mauvais public ! Il n’était pas là, il n’était pas avec moi. « Public : Mode d’emploi ? » propose donc d’inverser le focus (la focale ?) et d’interroger l’art et l’état d’être public. Comment le spectateur se prépare-t-il à recevoir un spectacle ? Y a-t-il seulement pensé ? Est-il consommateur ou « consomm-acteur », spectateur ou « spect-acteur » ? Conception, écriture et interprétation : Yves Marc / Cie Yves Marc-Théâtre du Mouvement Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h25

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche