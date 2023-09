Femmes qui chantent – par le Duo MariLène Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Chanson a capella Deux femmes, deux voix, une palette d’émotions. « Femmes qui chantent » est un hymne à la vie tissé de poésie, drôle, tendre, mordant parfois. Le Duo MariLène vous emporte dans une exploration de textes inédits ou que vous pensiez connaître… avec Marie Roullier et Marlène Thibaudault. Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr

