J’ai découvert la haine le jour de mes dix ans – avec Sylvie Adjedj-Reiffers Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

2023-11-17

Horaire : 20:30 21:30

Théâtre contemporain citoyen D’après « Ô vous, frères humains » d’Albert Cohen (Gallimard)Un enfant doux et confiant s’approche du camelot qui vend un détacheur universel. Plein d’amour, de curiosité et tout sourire, l’enfant est soudain fracassé de malheur. Il rencontre la haine en ce jour de ses dix ans. « Toi, tu es un youpin, hein ! Tu es un sale juif, hein ! »Tu es un sale gros, hein ! Un sale roux, un sale noir, une sale arabe, un sale boutonneux, un sale pédé ! Antisémitisme. Racisme. Refus et rejet de la différence de l’autre, quelle qu’elle soit. Donner ces mots essentiels, aujourd’hui encore. Le style direct de l’écriture. L’émotion, la colère, la tendresse. Le texte, les mots et une interprète seule au plateau, dans un rapport frontal au public, pour une adresse directe au public. Le spectacle n’est pas une adaptation. Le texte original, réduit, est dit. Mise en scène et interprétation : Sylvie Adjedj-Reiffers / Cie Personae Tout public à partir de 11 ans Durée : 1h Représentations : vendredi 17 novembre 2023 à 14h30 et à 20h30

