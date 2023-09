Double Je – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Double Je – Théâtre de l'Entr'Acte
Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
Nantes, 16 novembre 2023

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Lecture théâtralisée Acceptant de jouer le rôle d’Hitler, un comédien se lance le défi de comprendre la vraie nature du dictateur. En mettant à son service toutes les armes de la pratique théâtrale, il tente de rencontrer l’homme au delà du Führer, de dialoguer avec lui. Pourra-t-il par ce processus nous faire comprendre que l’horreur nazie ne fut pas seulement un acte insensé de notre humanité, mais une part de nous-même toujours prête à se réveiller ? Auteur et metteur en scène : Henri MarielArtistes : Henri Mariel et Béatrice Templé Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h20 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
Hauts-Pavés – Saint-Félix
Nantes 44000
02 51 80 89 13
contact@laruchenantes.fr

