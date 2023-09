Erlo Terfeu Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 10 novembre 2023, Nantes.

2023-11-10

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Chansons et poésies. Embarquez avec « Erlo Terfeu » pour un voyage « coeurporel » de la terre à la lune où vous croiserez toute une farandole de créatures : un bonhomme de neige, un clochard, un âne, une méduse, un pirate, un alligator, un crabe, une baleine et un petit caillou… Textes et musique : Gilles Connan Durée : 1h15 Concerts :vendredi 10 novembre 2023 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche