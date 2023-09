Ciné-concert : Contes et légendes – Simon Mary & Pascal Vandenbulcke Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ciné-concert : Contes et légendes – Simon Mary & Pascal Vandenbulcke Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 9 novembre 2023, Nantes. 2023-11-09

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Ciné-concert à partir de films amateurs de la Cinémathèque de Bretagne. Ces « Contes et Légendes » de Loire-Atlantique et de Bretagne s’inspirent de légendes du patrimoine breton tels l’Ankou, Vivianne et Merlin. La musique marie musiques résolument actuelles aux traditions et folklores. Pascal Vandebbulcke : flûtes, accordéon, clavierSimon Mary : contrebasse, basse, guitare Durée : 1h Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes latitude longitude 47.22089, -1.563843

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/