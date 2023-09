La merveilleuse rentrée d’Olie Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 25 octobre 2023, Nantes.

2023-10-25

Horaire : 15:00 15:45

Conte. par La Tricoteuse d’histoires et Jean Gros. Et si au lieu de choisir ses amis en fonction de ce que l’on voit d’eux, on les essayait ? Comme une paire de basket ? Pour voir si on se sent bien avec…C’est ce que va faire Olie, le premier jour de sa rentrée ! Un voyage dans le premier jour de rentrée d’Olie, qui se demande bien comment se faire des amis/amies avant la première récréation ! Hors de question de rester seule, elle choisira avant la sonnerie ! Mais peut-être que la Tricoteuse d’histoires et son ami Jean le musicien arriveront à lui proposer une autre vision de l’amitié… Une autre façon, de rencontrer les autres…Jeune public dès 5 ansDurée : 45 min. Représentations :du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2023 à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

