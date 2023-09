Le chant de la liberté – Cie Luciole et Grillon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 23 octobre 2023, Nantes.

2023-10-23

Horaire : 11:00 11:30

Conte en musique par Creï Tredman / Cie Luciole et Grillon L’oiseau possédant le plus beau chant du monde s’est tu. Ensemble, les spectateurs et le conteur-musicien vont essayer de lui redonner le goût du chant. Cela les entraînera dans un voyage par-delà l’océan pendant une trentaine de minutes, guidés par une dizaine d’instruments. La guimbarde indienne, le caxixi brésilien, la sanza burkinabé, l’harmonica allemand, la flûte amazonienne se mêlent aux mots. Les castagnettes, le guanzi, la flûte de pan et le ukulélé permettent la découverte de nouveaux sons. Tour à tour utilisés par les musiciens et les spectateurs, ces instruments de musique accompagnent le voyage. Les chansons du monde, les histoires mélangées et les rythmes sont habillés par un décor qui se monte pendant le spectacle. Ainsi, le plateau nu au départ se construit petit à petit. Le conteur crée l’univers avec les spectateurs. Jeune public jusqu’à 6 ans.Durée : 30 min. Représentations :du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023 à 10h et à 11h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

