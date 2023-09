Oleanna – Cie Acte VII Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 20 octobre 2023, Nantes.

2023-10-20

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Drame. Un huis-clos intense entre un professeur d’université et une étudiante en échec scolaire. Une situation qui se délite et tourne au désastre : l’étudiante accuse son professeur d’abus de pouvoir et de harcèlement sexuel. Tout l’enjeu réside là : interroger la frontière entre la perception et les faits. Texte de David MametMise en scène : Violette ErhartInterprétation : Roxanne Davidson et Kevin Messager. Tout public dès 10 ansDurée : 1h15 Représentations :Vendredi 20 octobre 2023 à 14h30 et 20h30Samedi 21 octobre 2023 à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche