Cri qui s’allonge en chant de la rivière lointain. Ou autre chose Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

2023-10-13

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre. Deux enfants vivent dans la forêt et n’ont aucun contact avec l’extérieur. Ils ignorent même l’existence de la mort. Jusqu’au jour où ils découvrent un cadavre dans la rivière. Mais le cadavre se réveille… Dans cette écriture de plateau teinté de fantastique, la compagnie de L’Orchidée Sauvage aborde notre rapport à la mort, à la famille, à l’isolement, aux frontières du réel. Cette création joue avec le théâtre de genre et s’inspire de formes cinématographiques fortes. Écriture, mise en scène, jeu et technique : Floriane Fontan et Matéo Droillard Tout public à partir de 12 ansDurée : 1h10 Représentations : vendredi 13 octobre 2023 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche