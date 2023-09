Le taureau bleu – par Elisabeth André Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 8 octobre 2023, Nantes.

2023-10-08

Horaire : 17:00 17:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Contes fantastiques et burlesques. Tapies dans l’ombre, de vieilles légendes vous guettent. Elles vous emmènent dans les méandres des collines bretonnes. Traversez la brume et écoutez ce que ces histoires disent de nous aujourd’hui.Dans ce seule en scène, habité par une multitude de personnages, l’étrange devient évidence. Mise en scène : Noémie TruffautÉcriture : Elisabeth André et Noémie Truffaut / Collectif Les Corbeaux DynamiteInterprétation : Elisabeth André Tout public à partir de 7 ansDurée : 45 min Représentations à 17h :Dimanches 8 octobre, 5 et 26 novembre, 3 décembre 2023

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche