La femme de Léto – Le livre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La femme de Léto – Le livre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 5 octobre 2023, Nantes. 2023-10-05

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non Prix libre (à la chaussette) Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Soirée littéraire. Alain Gnaedig présente le livre « La femme de Léto » en présence de son auteur Henri Mariel. Lectures extraites du livre par les comédiennes qui interprètent la pièce. Échange suivi d’une dédicace du livre. Accompagnement musical. Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes latitude longitude 47.22089, -1.563843

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/