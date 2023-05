Olé olé joué par des hommes Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 3 juin 2023, Nantes.

2023-06-03 Représentations du 1er au 3 juin 2023

Horaire : 20:30 21:50

14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre d’impro. Quatre hommes sillonnent le désir avec une rare et audacieuse impudeur, à la fois assumée et hésitante. Des premiers émois solos aux expériences les plus « olé olé », les comédiens improvisateurs présentent une création pop aussi crue qu’intime, libre et terriblement vivante. Public : adultes Durée : 1h20

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil