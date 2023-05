C’est mon jour d’indépendance – par la Cie Marguerite d’Amour Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 13 mai 2023, Nantes.

2023-05-13

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre contemporain. Angèle est aide-soignante. Sa vie de rien oscille entre Thérèse sa mère toute-puissante, les soins quotidiens aux personnes âgées ses « fidèles abonnées », Chut son fils autiste, la mort de son père, le dictionnaire Robert qui allège son quotidien et ses fréquentes visites au bord d’une plage… Un jour – et c’est aujourd’hui – Angèle décide de mettre fin à une existence trop pesante. Ainsi s’échappe-t-elle, comme elle peut, en entraînant délibérément quelqu’un dans sa « chute » vers la liberté. Entre poésie, sous-entendus délicats et franc-parler, Angèle nous emporte avec elle dans un récit intime qui touche à l’universel. Texte : Stéphanie Marchais (Quartett éditions)Interprétation : Steph SoudaisMise en scène : Agnès Jobert Public : à partir de 12 ans Durée : 1h15

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil