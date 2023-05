Confession (Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise) – par la Compagnie Limitrophe Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 12 mai 2023, Nantes.

2023-05-12 Représentations les 11 et 12 mai 2023

Horaire : 14:30 15:40

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations les 11 et 12 mai 2023

Théâtre contemporain. Sur un plateau nu, un homme s’avance une liasse de papiers dans la main. Il semble mal à l’aise, compulse ses notes, commence à lire, se ravise. Cet homme est un ex-président de la République. Ce soir, il prononce l’allocution la plus importante de sa vie. Tour à tour confession ou plaidoirie, lue ou improvisée, sa parole poursuit un but sacré : entrer dans l’Histoire comme le premier président à dire toute la vérité sur ses années au pouvoir. Est-il un habile manipulateur ou un repenti sincère ? Il demande au public de l’écouter et de trancher. Texte : Davide CarnevaliInterprétation : David Van de WoestyneMise en scène : Olivier Cherki Public : à partir de 13 ans Durée : 1h10

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil