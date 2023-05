Trio Pohem Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 4 mai 2023, Nantes.

2023-05-04

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Jazz impressionniste. Sensible et narratif, Pohem nous entraîne dans un voyage musical à la manière d’un conte initiatique, par la succession de tableaux organiques et mouvants. Les arpèges du piano, les abysses dévoilés par la contrebasse, la liberté du saxophone/bugle, s’associent pour dessiner les contours des émotions qui nous animent. Cette formation, créée en 2019 par trois musiciens nantais, tisse une musique atypique à la croisée du jazz, de la pop et de la musique impressionniste. Charline Dematteo, piano et chant Benoist Foulonneau, saxophone et bugleThomas Krzyzaniak, contrebasse Durée : 1h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil