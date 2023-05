Perséphone – par Carine Cottineau Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 29 avril 2023, Nantes.

2023-04-29

Mythe conté, théâtralisé et dansé. Claire Pénélope Chazal interrompt les programmes de « Grèce Inter TV » pour annoncer l’enlèvement de la jeune Perséphone, la fille de Zeus et de la déesse Déméter ! Par des aventures extraordinaires, Perséphone se voit plongée dans l(s)es entrailles de la terre… pour en sortir grandie. Cette déesse incarne l’arrivée des saisons. Perséphone est garante de notre émerveillement devant les narcisses de l’existence. Elle nous interroge sur notre relation à soi et aux autres. Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

