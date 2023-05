Des poules et des hommes – par la Compagnie Sauve Qui Peut Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Représentations du 24 au 28 avril 2023 à 10h et à 15h

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : non 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 24 au 28 avril 2023 à 10h et à 15h Marionnettes… avec une vraie poule. Dans une ferme, un paysan travaille. Il nourrit sa poule qu’il « couve » comme un trésor. Chaque fois qu’elle pond, elle se met à chanter, à caqueter, à glousser. C’est le signal pour aller récupérer ce bien très précieux : un oeuf. Or un voleur à crête, qui a bien observé ce rituel, convoite cette poule aux œufs d’or. Mais c’est sans compter sur l’intelligence de cette petite poule et sur les effets inattendus d’un engrais chimique sur le gallinacé ! Avec Éric Le Guyadec Public : à partir de 3 ans Durée : 45 min. Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13
resa@laruchenantes.fr

