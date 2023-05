Yannick Le Marrec et Mourad Aït Abdelmalek – Un auteur, un compositeur Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 6 €BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Rencontre littéraire musicale. Une statue de l’Île de Pâques nous chante plus que sa vie au bord de la mer sur une île de l’océan Pacifique – le Grand Océan, comme il est écrit sur la carte de mon vieil atlas de 1891, elle crie cette manie du monde occidental de toujours vouloir s’acca­parer, quitte à détruire. Une rencontre littéraire musicale avec le dernier ouvrage de Yannick Le Marrec, « Le grand pillage ». Présentation par Jean-Louis Bailly. Lecture d’extraits du roman par des comédiens, accompagnée musicalement de façon improvisée par Mourad Aït Abdelmalek aux percussions. Durée : 1h15 environ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

6 €
BILLETTERIES :
- theatrelaruche
- helloasso.com
- billetreduc.com
- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes
Loire-Atlantique

02 51 80 89 13
https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil
resa@laruchenantes.fr

