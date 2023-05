Le ventriloque – par la Compagnie Bande de sauvages Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 8 avril 2023, Nantes.

2023-04-08 Représentations les 6 et 8 avril 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations les 6 et 8 avril 2023 à 20h30

Théâtre contemporain. Un spectacle qui transporte et transperce. Une plongée envoûtante dans l’esprit torturé d’une poupée ayant l’incroyable pouvoir d’écrire le plus beau roman du monde. Une œuvre puzzle à la frontière du réel, déstabilisante et mystérieuse. Un huis clos psychologique et saisissant de l’auteur québécois Larry Tremblay. Public : adultes Durée : 1h20

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil