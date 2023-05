La peau d’Elisa – par la Compagnie Bande de sauvages Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 7 avril 2023, Nantes.

2023-04-07 Représentations vendredi 7 avril 2023 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:40

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations vendredi 7 avril 2023 à 14h30 et à 20h30

Théâtre. Se nourrir d’amour pour exister ? Déroutant, ce délire incongru sur un trop plein de chair s’accompagne d’incroyables histoires d’amour. Entre délicatesse, humour, mélancolie, surnaturel, absurde et poésie, c’est un spectacle drôle et tendre aux mille facettes. Adaptation de « La peau d’Elisa », pièce écrite par l’autrice québécoise Carole Fréchette, interprétée par Karine Dubé et mise en scène par Christophe Hamon. Durée : 1h10

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil