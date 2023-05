Une diva bien frappée svp ! – avec Claire Pénisson Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 1 avril 2023, Nantes.

2023-04-01 Représentations les 31 mars et 1er avril 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 21:25

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Spectacle burlesque lyricopercution. Il était une fois une Diva excentrique suivie de son serviteur cédant à tous ses caprices. Les deux personnages sont burlesques, passant de la tendresse à la folie, du grand lyrique au jazz, le tout dans une juste démesure afin de rendre intemporel ces musiques de grandes qualités. Un spectacle original créé pour décaper les oreilles dans un cocktail de sonorités éclectiques et surprenantes, au son d’une voix bien timbrée et de percussions bien frappées. Avec Claire Pénisson, contre-alto, et Bertrand Dabo, percussionniste. Durée : 55 min.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil