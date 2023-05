OSE – Orgasm System Error Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 24 mars 2023, Nantes.

2023-03-24 Représentations les 24 et 25 mars 2023

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations les 24 et 25 mars 2023

Seule en scène. Après 38 ans de silence, sans crier gare, l’orgasme fait irruption dans la vie de Mélusine. Lorsqu’elle essaie de renouveler l’expérience, ça ne marche plus ! System error. Cette création franco-libanaise est la quête frénétique d’une femme pour comprendre ce qui la coupe de sa propre intimité. Le parti pris de la pièce est d’oser dire tout haut ce que tout le monde tait. Il s’agit de rendre visible le plaisir sexuel des femmes avec fraîcheur et audace, sans jamais verser dans la vulgarité, et avec beaucoup d’humour. On entend souvent que « le plaisir féminin, c’est compliqué ». Cette pièce vient aider les femmes, comme les hommes, à aborder le sujet en toute simplicité. Et même en s’amusant beaucoup. Pièce écrite par Claire Deguernel et Patricia NammourMise en scène par Patricia NammourInterprétée par Claire DeguernelProduite par la Compagnie La Petite Main Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h

