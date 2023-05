Aline Chevalier Duo : Nage libre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 17 mars 2023, Nantes.

2023-03-17 Concerts vendredi 17 mars 2023 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concerts vendredi 17 mars 2023 à 14h30 et à 20h30

Chanson française. Après un premier EP et son album « Pieds-Plumes », la chanteuse et compositrice revient nous envoûter avec « Nage libre », mêlant instants suspendus seule au piano et réjouissants duos rythmiques. Dans ce nouvel opus, elle fait la planche sur les abysses, lovée dans le cocon duo taillé sur mesure avec Gilles Belouin, percussionniste d’une grande vitalité, aux multiples couleurs. Entre amours crawlées, plongées papillon et brasse coulée, c’est de cinéma à la dérive, de tendresse en apnée et de vent dans les voiles dont il sera question. Aline Chevalier : paroles, musique, chant, piano Gilles Belouin : musique, vibraphone, choeurs, percussions Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil