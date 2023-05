Ongle pour ongle – par la Compagnie L’Éclat dans les yeux Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Comédie. Une photo compromettante glissée dans un sac à main provoque la rencontre de deux femmes que tout oppose. Leur confrontation et leurs tentatives de compromis déclenchent les rires sur fond de sujets de société très actuels. Pièce d’Eric LouriouxAvec Angélique Magnan et Evelyne DechorgnatMise en scène d’Eva de Malone. Durée : 1h20 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr
Adresse 8 Rue Félibien

