Trumilly Trumilly Oise, TRUMILLY Théâtre : “La robe de mariée” Trumilly Trumilly Catégories d’évènement: Oise

TRUMILLY

Théâtre : “La robe de mariée” Trumilly, 11 septembre 2021, Trumilly. Théâtre : “La robe de mariée” 2021-09-11 – 2021-09-11

Trumilly Oise Trumilly 12 12 15 Rendez-vous le samedi 11 septembre à 20h00 et le dimanche 12 septembre à 17h00 à la Grange à Trumilly, pour une représentation théâtrale “La robe de mariée”.

Mise en scène : Chris Berna & Tristan Bruemmer

Interprétation : Marie-Catherine Conti

Collaboration artistique : Danièle Sallenave, de L’Académie Française

Violoncelle et improvisation : Lucie Lacour

Costumes : Isabelle Huchet

Musique de scène : Jean-Christophe Rosaz Détails sur le spectacle et réservations :

https://atelierdesarts.weebly.com/la-robe-de-marieacutee-11–12-sept-2021.html Tarifs 15€, Abonnement 12€

Durée 1h15 Informations sur le site internet https://www.lartenchemin.com/ Rendez-vous le samedi 11 septembre à 20h00 et le dimanche 12 septembre à 17h00 à la Grange à Trumilly, pour une représentation théâtrale “La robe de mariée”.

Mise en scène : Chris Berna & Tristan Bruemmer

Interprétation : Marie-Catherine Conti

Collaboration artistique : Danièle Sallenave, de L’Académie Française

Violoncelle et improvisation : Lucie Lacour

Costumes : Isabelle Huchet

Musique de scène : Jean-Christophe Rosaz Détails sur le spectacle et réservations :

https://atelierdesarts.weebly.com/la-robe-de-marieacutee-11–12-sept-2021.html Tarifs 15€, Abonnement 12€

Durée 1h15 Informations sur le site internet https://www.lartenchemin.com/ Rendez-vous le samedi 11 septembre à 20h00 et le dimanche 12 septembre à 17h00 à la Grange à Trumilly, pour une représentation théâtrale “La robe de mariée”.

Mise en scène : Chris Berna & Tristan Bruemmer

Interprétation : Marie-Catherine Conti

Collaboration artistique : Danièle Sallenave, de L’Académie Française

Violoncelle et improvisation : Lucie Lacour

Costumes : Isabelle Huchet

Musique de scène : Jean-Christophe Rosaz Détails sur le spectacle et réservations :

https://atelierdesarts.weebly.com/la-robe-de-marieacutee-11–12-sept-2021.html Tarifs 15€, Abonnement 12€

Durée 1h15 Informations sur le site internet https://www.lartenchemin.com/ Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, TRUMILLY Autres Lieu Trumilly Adresse Ville Trumilly lieuville 49.24264#2.80094